Лечение COVID-19: "Молнупиравир" распределен, "Ремдесивир" на очереди

В Украину прибыло более 40 тысяч флаконов "Ремдесивира", приобретенного за счет госбюджета. Его будут использовать в стационарном лечении пациентов с COVID-19, входящих в группы риска.﻿ Об этом, ссылаясь на Министерство здравоохранения Украины, сообщает Обозреватель.

Указывается, что флаконы дозированы по 100 мг. Это уже вторая поставка препарата в нашу страну.

В Украину прибыла большая партия "Ремдесивира". Источник: Минздрав

Еще в конце прошлого года таких флаконов было закуплено более 60 тысяч. 20 тысяч, прибывшие накануне, в январе, уже развезены в регионы.

В Минздраве заявили, что препарат пока не будут продавать в аптеках. Получить его можно только по назначению врача.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины распределило в регионы 60 тыс. курсов "Молнупиравира" – другого препарата для лечения COVID-19, сообщают "Вести"﻿.

По словам первого заместителя главы Минздрава, в ближайшее время логисты начнут доставлять его в учреждения здравоохранения. В дальнейшем поступят еще 240 тыс. курсов, 75 тыс. из которых прибудут в Украину к концу этой недели.