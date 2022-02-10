Плюсовая температура и минимум осадков: погода 11 февраля

Завтра в Украине будет немного прохладнее, однако температура воздуха все равно будет с отметкой "плюс". Сегодняшнее тепло сохранится только в южных регионах, где прогнозируется до +11°С.

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В пятницу, 11 февраля, в северных, восточных и частично западных (Волынской, Ровенской и Закарпатской) областях дневная температура ожидается от +4°С до +7°С, на западе синоптики прогнозируют от +6°С до + 8°С, в центральной части – от +7°С до +9°С. На юге днем воздух прогреется до +11°С. Ночью в западных, центральных и южных регионах обещают от 0 до +3°С, на остальной территории страны – от -1°С до +1°С.

По всей Украине 11 февраля облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Харьковской и Сумской областях ожидается мокрый снег, днем на западе возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве столбики термометров покажут от +5°С до +7°С днем и от +1°С до +3°С ночью, ветер 7-12 м/с. На дорогах ночью и утром местами гололедица.