Лукашенко заявил, что войны РФ с Украиной не будет

Формальный глава Беларуси Александр Лукашенко считает, что "горячей" войны из-за Украины не будет. Об этом, ссылаясь на его пресс-службу в четверг, 10 февраля, пишет Александр Иваницкий, Корреспондент.

"Я просто убежден, что никакой "горячей" войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту", – сказал Лукашенко.

При этом он уточнил, что "воевать не будем" , но только "если обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию" .

Вместе с тем, Лукашенко считает, что потенциальные противники "прощупывают" Беларусь.

"Они же нас щупают: то вертолет залетит, то самолет, то беспилотник. Я уже не говорю о том, что там люди переходят через границу и так далее. Поэтому не только война идет в средствах массовой информации и экономическая война против нас развязана. Это гибридная война", – сказал он.

Также Лукашенко считает, что сейчас слишком много говорят о военных.