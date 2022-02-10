Лукашенко заявил, что войны РФ с Украиной не будет
Формальный глава Беларуси Александр Лукашенко считает, что "горячей" войны из-за Украины не будет. Об этом, ссылаясь на его пресс-службу в четверг, 10 февраля, пишет Александр Иваницкий, Корреспондент.
"Я просто убежден, что никакой "горячей" войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту", – сказал Лукашенко.
При этом он уточнил, что
"воевать не будем", но только
"если обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию".
Вместе с тем, Лукашенко считает, что потенциальные противники
"прощупывают" Беларусь.
"Они же нас щупают: то вертолет залетит, то самолет, то беспилотник. Я уже не говорю о том, что там люди переходят через границу и так далее. Поэтому не только война идет в средствах массовой информации и экономическая война против нас развязана. Это гибридная война", – сказал он.
Также Лукашенко считает, что сейчас слишком много говорят о военных.
"Все на слуху. Военные, военные, военные. Может, говорят, где-то переборщили с этими терминами военными", – отметил Лукашенко.