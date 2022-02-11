Украинский автопром начал год с низкого старта

Полупроводниковый кризис сказывается и на украинском автопороме – количество изготовленных машин значительно уменьшилось. Однако возросло количество собранных автобусов, сообщает Укравтопром.

По предварительным данным, в январе 2022 года предприятия украинского автопрома изготовили 389 ед. автотранспортных средств, что на 36% меньше, чем в первом месяце прошлого года.

Легковых автомобилей за месяц было изготовлено 342 ед., что на 41% меньше, чем в прошлом году.

В отчете по коммерческим автомобилям заявлено лишь 3 авто (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года). Это на одну машину меньше, чем в январе прошлого года.

В то же время автобусное производство продемонстрировало рост, закончив месяц с результатом 44 ед. (+83%).