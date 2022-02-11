Ford представил новую версию вездехода Bronco

Американская компания Ford презентовала на открывшемся в Чикаго автошоу нового представителя семьи вездеходов возрожденной модели Bronco. Новинка получила название в честь одного из американских национальных парков – Эверглейдс, сообщает Обозреватель.

Ford Bronco Everglades получил расширенный комплект аксессуаров, делающих его еще более функциональным. Среди ключевых особенностей – мощная лебедка и шноркель, которые поможет новинке беспрепятственно штурмовать водные преграды.

Everglades может преодолевать брод глубиной 924 мм. Источник: Ford

В частности, шноркель был разработан и спроектирован специалистами Ford самостоятельно. Он имеет легко заменяемые пластины для изменения направления забора воздуха. В дополнение к шноркелю были изменены вентиляционные отверстия на передней и задней осях, раздаточной коробке и трансмиссии, что позволит Everglades преодолевать брод глубиной 924 мм. Для сравнения, у стандартных Bronco этот показатель – 851 мм.

Шноркель был разработан и спроектирован специалистами Ford самостоятельно. Источник: Ford

Bronco Everglades получил в стандартной комплектации прочный составной передний бампер от Ford Performance, лебедку Warn Zeon 10-S с тяговым усилием 4536 кг и синтетическим тросом длиной 30 м. Также новинка оснащена оригинальной решеткой радиатора с глянцевой черной надписью Bronco, небольшой защитной дугой спереди, расширителями колесных арок, подножки и стальными пластинами для защиты силового агрегата и подвески на бездорожье. Дополняют образ яркие аппликации на передних боковых панелях.

Everglades получил составной передний бампер от Ford Performance и лебедку Warn Zeon 10-S с тяговым усилием 4536 кг. Источник: Ford

Покупатели смогут заказать опционный пакет Sasquatch, в который входят 17-дюймовые диски с 35-дюймовыми внедорожными шинами Goodyear. На крыше установили багажник для дополнительной поклажи. В салоне появились сидения с виниловой отделкой и прорезиненное напольное покрытие, которые легко моются после путешествия по бездорожью.

В салоне появились сидения с виниловой отделкой и прорезиненное напольное покрытие, которые легко моются после путешествия по бездорожью. Источник: Ford

Ford Bronco Everglades будет оснащаться исключительно 2,3-литровым четырехцилиндровым двигателем EcoBoost мощностью 300 л.с. и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Покупателям новинка будет предложена в пяти ярких цветах: Desert Sand, Eruption Green, Area 51, Shadow Black и Cactus Grey. Стоимость стартует с $53000.