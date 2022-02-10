Нерасширение НАТО России никогда не обещали — экс-советник кацлера

Экс-советник по внешней политике бывшего канцлера Германии Гельмунда Коля Горст Тельчик отверг заявление президента России Владимира Путина о якобы полученном Москвой в конце Холодной войны обещании от НАТО не расширяться на восток, сообщает Новое время.

По его словам, он принимал участие во всех переговорах главы правительства ФРГ с руководителем СССР Михаилом Горбачевым и министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварнадзе.

"Ни на одном из этапов не было никаких обещаний или обсуждений расширения НАТО" , — сказал он.

Тельчик заявил, что единственным условием с советской стороны было то, что после воссоединения Германии на территории бывшей ГДР не должно быть ни войск НАТО, кроме Бундесвера, ни объектов НАТО.