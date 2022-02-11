Tesla отгрузила клиентам электромобили с урезанной электроникой

Стало известно, что компания Tesla исключила один из компонентов рулевого управления из-за дефицита микроэлектроники. Причем, официально об этом никому не сообщила, сообщает РБК-Украина.

По словам источников агентства CNBC, стремясь достичь запланированного уровня продаж в четвертом квартале 2021 года в условиях острого дефицита полупроводников, Tesla решила исключить один из двух электронных блоков управления, которые обычно устанавливаются в рулевом управлении автомобилей Model 3 и Model Y.

Имеются в виду электромобили, производимые на Гигафабрике Tesla в Шанхае. Источники также сообщили, что десятки тысяч автомобилей с "доработанной" системой рулевого управления уже отгружены покупателям в Китае, Австралии и Европе.

Двое сотрудников Tesla во внутренней переписке обсуждали между собой, сообщать ли клиентам об этом изменении. В итоге было решено, что в этом нет необходимости, поскольку удаленный компонент фактически является резервным и не влияет на функциональность фирменного автопилота второго уровня автономности.

Однако при обещанном в будущем обновлении программного обеспечения до уровня 3, без системы с двойным электронным блоком управления не обойтись.

На данный момент неизвестно, планирует ли автопроизводитель вносить аналогичные изменения в конструкцию электромобилей, выпускаемых в Соединенных Штатах или поставляемых в Северную Америку. Просьбу агентства CNBC прокомментировать эту ситуацию Tesla проигнорировала.

Интересно, что прошлой весной Tesla убрала поясничную опору из пассажирских сидений в автомобилях Model 3 и Model Y, чтобы снизить затраты.