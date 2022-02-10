Fitch вслед за суверенным понизил прогноз рейтинга "B" "Нафтогаза"

Fitch вслед за суверенным понизил прогноз рейтинга "B" "Нафтогаза"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной валюте с "позитивного" на "стабильный", подтвердив сам рейтинг на уровне "B", сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно пресс-релизу Fitch, уравнивание рейтингов НАК до аналогичного рейтинга Украины отражает сильные связи компании с государством.

Fitch также подтвердило автономный кредитный профиль (SCP) "Нафтогаза" на уровне "b-", который отражает волатильность его операций после значительного повышения цен на газ, его способности покрывать нужды внутреннего потребления и собирать дебиторскую задолженность в условиях слабой экономики страны, а также валютные риски.

Агентство ожидает, что ближайшее погашение облигаций НАК будет обеспечено за счет имеющихся источников, учитывая отсутствие дивидендных выплат и значительно более низкие капиталовложения.

Как сообщалось, Fitch 6 февраля понизил прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "позитивного" на "стабильный" и подтвердило РДЭ на уровне "B".

"Ожидания более продолжительного периода обострения напряженности в отношениях с Россией, повышенный риск конфликта, ограниченные условия финансирования, умеренный отток капитала и ослабление международных резервов повысили риски внешнего финансирования со времени нашего предыдущего обзора в августе", - поясняет агентство свое решение.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% "Укргазвыдобування" и 50%+1 акция ПАО "Укрнафта"). Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% "Укртрансгаз") и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% "Укртранснафта"), активно развивает направление поставок газа бытовым потребителям.

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