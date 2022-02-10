Fitch вслед за суверенным понизил прогноз рейтинга "B" "Нафтогаза"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной валюте с "позитивного" на "стабильный", подтвердив сам рейтинг на уровне "B", сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно пресс-релизу Fitch, уравнивание рейтингов НАК до аналогичного рейтинга Украины отражает сильные связи компании с государством.

Fitch также подтвердило автономный кредитный профиль (SCP) "Нафтогаза" на уровне "b-", который отражает волатильность его операций после значительного повышения цен на газ, его способности покрывать нужды внутреннего потребления и собирать дебиторскую задолженность в условиях слабой экономики страны, а также валютные риски.

Агентство ожидает, что ближайшее погашение облигаций НАК будет обеспечено за счет имеющихся источников, учитывая отсутствие дивидендных выплат и значительно более низкие капиталовложения.

Как сообщалось, Fitch 6 февраля понизил прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "позитивного" на "стабильный" и подтвердило РДЭ на уровне "B".

"Ожидания более продолжительного периода обострения напряженности в отношениях с Россией, повышенный риск конфликта, ограниченные условия финансирования, умеренный отток капитала и ослабление международных резервов повысили риски внешнего финансирования со времени нашего предыдущего обзора в августе", - поясняет агентство свое решение.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% "Укргазвыдобування" и 50%+1 акция ПАО "Укрнафта"). Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% "Укртрансгаз") и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% "Укртранснафта"), активно развивает направление поставок газа бытовым потребителям.