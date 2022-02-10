Ляшко прокомментировал возможность введения локдауна

Глава Минздрава Виктор Ляшко исключил введение локдауна в Украине на фоне роста заболеваемости коронавирусом, сообщает Новое время.

"Растет количество случаев, но не госпитализаций. Локдауна не будет. Мы работаем в адаптивном карантине, предусматривающем красную зону. При наличии вакцины против коронавируса говорить о локдауне неуместно", — отметил он во время визита в Полтавскую область.

Ляшко добавил, что как только в стране уровень вакцинации от коронавируса достигнет 70%, то можно будет забыть о карантинах.

В Украине заболеваемость коронавирусом держится на высоком уровне. На прошлой неделе было зафиксировано несколько антирекордов.

5 февраля обнаружили почти 44 тысячи инфицированных за сутки — это наибольший показатель за все время пандемии.

За минувшие сутки обнаружили более 41 тысячи случаев заражения.

В Минздраве отметили, что штамм Омикрон зафиксирован в 20 областях Украины.