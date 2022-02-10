Глава Минюста рассказал про олигархов "разной степени зашкваренности"

Вводимый в действие с 7 мая закон о деолигархизации имеет единые инструменты для всех олигархов, однако олигархи "разной степени зашкваренности" пострадают от них по-разному, так считает министр юстиции Денис Малюска, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас есть олигархи разной степени "зашкваренности". Конечно, по наиболее упорным олигархам, давно потерявшим бизнес-репутацию, репутационные удары будут меньше, но, с другой стороны, они могут больше пострадать от других инструментов, например, от декларирования контактов ", – сказал министр в интервью агентству.

По его мнению, в частности Игорь Коломойский может больше пострадать от декларирования контактов с ним, чем Ринат Ахметов.

Министр не согласился с мнением, что закон и усилия по расширению его ограничений за пределами Украины – стремление уравнять статус других олигархов со статусом Коломойского.

"Кто сейчас отчитывается о встречах с Коломойским? Или кто сейчас запрещает Коломойскому финансировать какую-либо политическую деятельность?", - пояснил Малюска, в частности, свою позицию.

Он добавил, что Дмитрий Фирташ также имеет не так много возможностей работать на Западе:

"Почему мы его фамилию не называем? По нему тоже менее больно (ударит) по сравнению с другими".

Министр подчеркнул, что рамка писалась для всех одинаково: не так, что для одного будут одни инструменты, для другого – другие.

"Это как ограничение скорости на дорогах: для водителя "Феррари" они более ощутимы, чем для водителя "Таврии". Поэтому да, кто-то пострадает больше, кто-то пострадает меньше, но закон один для всех", - подчеркнул Малюска.

Министр также призвал украинских бизнесменов к одинаковому поведению на западных рынках и Украине. Глава Минюста считает, что некоторые из них ведут двойную игру: выходя на западные рынки, позиционируют себя как честные бизнесмены с белым бизнесом, а в Украине остаются реальными олигархами, финансирующими политиков, связанных с коррупцией, вмешиваются в работу госаппарата и формируют сознание граждан через СМИ.

"То есть, выходите на западные рынки – пожалуйста, выходите, никто не мешает, но ведите себя внутри страны, как бизнес, а не как олигархи", – констатировал Малюска.

Как сообщалось, закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" устанавливает четыре критерия, в случае соответствия трем из которых бизнесмен попадает в реестр олигархов. Речь идет о привлечении к политике, владении медиа, значительными экономическими активами (согласно законопроекту – 1 млн прожиточных минимумом, или примерно 248 млн грн, или почти $90 млн) и монополиями.

В конце января этого года Малюска отмечал, что признакам "очевидного олигарха" сегодня отвечают Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, этот орган может определить первых олигархов на заседании 20-25 мая.

«Зашквар», «зашквариться», «зашкварился». - означает, что осужденный вступил в какой-то контакт с «опущенным», либо с его вещами