Курочка терияки с овощами: сделайте ужин особенным

Ищете идеальное дополнение к гарниру из отварного риса? Приготовьте курочку терияки. Всего 20 минут и блюдо уже на вашем столе, сообщает 24 Канал.

Курица терияки с брокколи – это очень простой рецепт обеда или ужина, приготовленный, без преувеличения, за 20 минут. Обязательно приготовьте соус терияки собственноручно, так вкуснее!

Рецепт курицы терияки

Время : 20 минут

: 20 минут Порции: 4

Ингредиенты:

﻿600 граммов куриных бедер без кожи и костей;

﻿1 столовая ложка масла;

﻿1/4 стакана соевого соуса;

﻿3 столовые ложки сахара;

﻿3 столовые ложки рисового винного уксуса;

﻿2 столовые ложки мирины;

﻿1 столовая ложка кунжутного масла;

﻿2 чайные ложки измельченного чеснока;

﻿ зеленый лук;

﻿4 стакана соцветий брокколи;

﻿1 чайная ложка кукурузного крахмала смешана с 2 чайными ложками воды.

Приготовление:

Нарежьте мясо произвольными кусочками.

Разогрейте масло в большой сковороде и обжарьте курицу.

Отдельно смешайте соевый соус, сахар, уксус, мирин и кунжутное масло.

Добавьте чеснок к мясу, обжарьте до легкого аромата (30 секунд).

Влейте соус и варите помешивая, пока он не загустеет (2 – 3 минуты).

Предварительно приготовьте брокколи на пару. Добавьте к блюду и перемешайте.

Посыпьте готовую курочку терияки мелконарезанным зеленым луком и подавайте блюдо к рису.

Приятного аппетита!