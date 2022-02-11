Курочка терияки с овощами: сделайте ужин особенным
Ищете идеальное дополнение к гарниру из отварного риса? Приготовьте курочку терияки. Всего 20 минут и блюдо уже на вашем столе, сообщает 24 Канал.
Курица терияки с брокколи – это очень простой рецепт обеда или ужина, приготовленный, без преувеличения, за 20 минут. Обязательно приготовьте соус терияки собственноручно, так вкуснее!
Рецепт курицы терияки
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
- 600 граммов куриных бедер без кожи и костей;
- 1 столовая ложка масла;
- 1/4 стакана соевого соуса;
- 3 столовые ложки сахара;
- 3 столовые ложки рисового винного уксуса;
- 2 столовые ложки мирины;
- 1 столовая ложка кунжутного масла;
- 2 чайные ложки измельченного чеснока;
- зеленый лук;
- 4 стакана соцветий брокколи;
- 1 чайная ложка кукурузного крахмала смешана с 2 чайными ложками воды.
Приготовление:
- Нарежьте мясо произвольными кусочками.
- Разогрейте масло в большой сковороде и обжарьте курицу.
- Отдельно смешайте соевый соус, сахар, уксус, мирин и кунжутное масло.
- Добавьте чеснок к мясу, обжарьте до легкого аромата (30 секунд).
- Влейте соус и варите помешивая, пока он не загустеет (2 – 3 минуты).
- Предварительно приготовьте брокколи на пару. Добавьте к блюду и перемешайте.
- Посыпьте готовую курочку терияки мелконарезанным зеленым луком и подавайте блюдо к рису.
Приятного аппетита!