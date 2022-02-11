Курочка терияки с овощами: сделайте ужин особенным

Курочка терияки с овощами: сделайте ужин особенным
Фото: Рixabay

Ищете идеальное дополнение к гарниру из отварного риса? Приготовьте курочку терияки. Всего 20 минут и блюдо уже на вашем столе, сообщает 24 Канал.

Курица терияки с брокколи – это очень простой рецепт обеда или ужина, приготовленный, без преувеличения, за 20 минут. Обязательно приготовьте соус терияки собственноручно, так вкуснее!

Рецепт курицы терияки

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:

  • ﻿600 граммов куриных бедер без кожи и костей;
  • ﻿1 столовая ложка масла;
  • ﻿1/4 стакана соевого соуса;
  • ﻿3 столовые ложки сахара;
  • ﻿3 столовые ложки рисового винного уксуса;
  • ﻿2 столовые ложки мирины;
  • ﻿1 столовая ложка кунжутного масла;
  • ﻿2 чайные ложки измельченного чеснока;
  • ﻿ зеленый лук;
  • ﻿4 стакана соцветий брокколи;
  • ﻿1 чайная ложка кукурузного крахмала смешана с 2 чайными ложками воды.

Приготовление:

  1. Нарежьте мясо произвольными кусочками.
  1. Разогрейте масло в большой сковороде и обжарьте курицу.
  1. Отдельно смешайте соевый соус, сахар, уксус, мирин и кунжутное масло.
  1. Добавьте чеснок к мясу, обжарьте до легкого аромата (30 секунд).
  1. Влейте соус и варите помешивая, пока он не загустеет (2 – 3 минуты).
  1. Предварительно приготовьте брокколи на пару. Добавьте к блюду и перемешайте.
  1. Посыпьте готовую курочку терияки мелконарезанным зеленым луком и подавайте блюдо к рису.

Приятного аппетита!

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