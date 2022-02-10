Гороскоп на 11 февраля: кто из знаков Зодиака рискует потерять все

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 февраля. Звезды обещают эмоционально насыщенный день. Успеха добьются те, кто перестанет скромничать и максимально раскрепостится ради достижения целей. Смелость и даже эпатаж – главные козыри этого дня, сообщает УНИАН.

Овен

Овны 11 февраля будут настроены поговорить. Болтать и обсуждать что-либо и с кем угодно они начнут с самого утра. Звезды советуют быть поосторожнее с описанием своих достоинств. Лучше не приукрашивать.

Телец

Тельцы этот день проведут спокойно, если сами себе не создадут проблемы. Им нужно быть предусмотрительными и осторожными особенно в делах, которые касаются финансового обеспечения.

Близнецы

Близнецы 11 февраля рискуют потерять все и остаться ни с чем. Звезды советуют быть скромнее, не высовываться и не нарываться ни на какие конфликты.

Рак

Для Раков день приготовил несколько неприятных сюрпризов, которые будут его буквально заставлять плыть против течения. Сами виноваты. Это всего лишь плоды предыдущих дней.

Лев

Львы 11 февраля будут заложниками своего настроения. А оно может быть каким угодно. Главное – встать с нужной ноги, и день удастся.

Дева

У Дев 11 февраля не заладится, им потребуется немало сил, чтобы пережить его. Звезды советуют постараться избегать любых встрясок. Лучше всего будет где-нибудь уединиться.

Весы

У Весов получится плодотворный день с массой новых планов и проектов, причем разного рода. И получаться все будет с наименьшими усилиями. Главное – не упускать возможность.

Скорпион

Скорпион 11 февраля будет очень раздражительным. Он не сможет найти общий язык даже с самым близким человеком. Звезды советуют пересидеть бурю где-нибудь в спокойной обстановке.

Стрелец

Стрельцы в этот день могут встретить особенного человека, который заставить их пережить очень сильные эмоции. И это не обязательно будет новое знакомство.

Козерог

Козероги 11 февраля рискуют потратить на глупые конфликты и споры по мелочам. Им сложно будет себя сдерживать.

Водолей

Водолеям звезды советуют 11 февраля провести в кругу самых близких людей, чтобы не нарваться на неприятности. Им пора позволить, чтобы о них кто-то побеспокоился, уберег от неудач и неверных решений.

Рыбы

Рыбы 11 февраля могут очень сильно кого-то обидеть, если не смогут держать язык за зубами. Звезды советуют очень хорошо думать, прежде чем что-либо и кому-либо говорить, особенно в разгар спора.