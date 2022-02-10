Полиция закрыла дела братьев бывшего мэра Кривого Рога

Следователи закрыли уголовные дела по факту гибели братьев бывшего мэра Кривого Рога Константина Павлова — Андрея и Бориса Павловых, сообщает Деловая столица.

Правоохранители не нашли состава преступления.

"Уголовные дела закрыты по статье 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины в связи с тем, что было установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения" , — сообщила пресс-секретарь Криворожского районного управления полиции Оксана Лесонен.

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили застреленным в собственном доме в селе Вольное 15 августа 2021 года. На месте происшествия было обнаружено охотничье ружье.

Позже стало известно о смерти родного брата Константина Павлова – Андрея, а 10 ноября 2021 года был найден повешенным двоюродный брат покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова Борис.