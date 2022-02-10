Американский конкурент Booking уходит с украинского рынка

Сервис бронирования отелей Hotels.com прекращает работу на территории Украины и не принимает бронирования на даты после 31 марта этого года. Соответствующие сообщения от компании начали публиковать пользователи в соцсетях, сообщает Новое время.

В сообщении компании также говорится, что все аккаунты связанные с вебсайтом и приложением Hotels.com в Украине будут закрыты 1 апреля 2022 года.

"Поскольку вы пользуетесь сервисом Hotels.com, сообщаем вам, что 1 апреля 2022 года мы закроем все аккаунты путешественников, связанные с вебсайтом и приложением Hotels.com в Украине" , — говорится в сообщении, которое получили пользователи сервиса.

В то же время в компании отметили, что уже созданные бронирования остаются действительными, однако изменения в них можно внести только до 31 декабря 2022 года.

Пользователям, которым понадобится помощь с бронированием после этой даты в Hotels.com предлагают обратиться в компанию по телефону.

В начале февраля российское издание vc.ru писало, что сервис закрывается в РФ с 1 апреля 2022 года.

Сервис Hotels.com был основан в 1991 году в США. У него 85 сайтов на 34 языках, в базе сервиса 325 тысяч отелей для бронирования в 19 тысячах мест.