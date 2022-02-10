Россия наняла группу украинцев для провокаций на территории РФ

В СБУ заявили, что разоблачили украинцев, которые по заказу российских спецслужб планировали провокации против населения России, сообщает Новое время.

Как заявили в пресс-службе СБУ, Россия могла использовать провокацию в качестве оправдания дальнейшего давления на Украину.

По данным Службы безопасности, российские спецслужбы завербовали трех «выходцев из криминальных кругов», жителей Киевской области. Им поручили сформировать две группы по пять человек в каждой, которые должны были выехать в Россию по поддельным документам. Первая группа планировала выехать в ближайшее время.

"Злоумышленникам разработали пошаговую инструкцию действий, а всю подробную информацию они должны были получить уже на месте, в РФ. За участие в провокациях обещали по $4 тыс. каждому. Кураторы заверили „титушек“, что после выполнения задания их отправят домой. Но, по имеющимся данным, провокаторов планировали показательно ликвидировать при задержании" , — заявили в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали организаторов и их сообщников в Киеве и области. Двое из них работают тренерами в спортклубах контактных единоборств и «неоднократно привлекались пророссийскими силами для провокаций и заказных протестных акций в разных регионах Украины».

Открыто уголовное дело по ст. 111 (госизмена).