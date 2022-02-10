Путин пояснил свои слова про "терпи, моя красавица"

Президент России Владимир Путин объяснил свои слова «терпи, моя красавица» в адрес Украины. Он подчеркнул, что это «не имело никакого личного измерения», сообщает Новое время.

Во время совместного брифинга с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым он подчеркнул, что якобы никогда не переходил на личности.

"Вы знаете, это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я за долгие годы в своей работе никогда не переходил на личности. Повторяюсь, это не имело никакого личного измерения" , — заявил он.

Путин также объяснил, что его слова касались договоренностей между Украиной и Россией.

"Вопрос только в том, когда мы от главы государства слышим такие комментарии: что-то там нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности. Мне кажется, что это не тот формат… Если государство приняло на себя определенные обязательства, то это нужно исполнять, думать и договорится, как это сделать" , — подытожил он.

7 февраля во время совместного брифинга с Макроном в Москве Путин заявил, что Зеленский должен выполнить украинские обязательства, нравится ему это, или нет.

"Другой альтернативы просто нет. В Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий (Зеленский — ред.) недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак" , — заявил Путин.

«Перебор небольшой»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «перебором» слова Путина «терпи, моя красавица».