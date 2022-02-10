"Киевстар" и Visa запустили приложение для смартфонов "POS-терминал"

Мобильный оператор "Киевстар" и международная компания платежных технологий Visa запустили для малого и среднего бизнеса приложение Starkasa, с помощью которого предприниматели могут использовать функции кассового аппарата и POS терминала с помощью смартфона, сообщает Интерфакс-Украина.

Как заявила пресс-служба "Киевстара", с помощью Starkasa предприниматели могут проводить расчетные операции, принимать безналичные платежи, выдавать чеки, заказывать товары онлайн и прочее. Кроме того, это приложение поможет соблюдать новые законодательные нормы для ФЛП.

Основные функции приложения: мобильная касса с ПРРО - кассовый аппарат в смартфоне, который может выдать фискальный чек, начать смену, создать список товаров, продать товар, сделать скидки, осуществить возврат товара, сформировать кассовый отчет и закрыть смену; Visa Tap to Phone - технология, которая позволяет превратить смартфон с NFC-модулем в POS терминал; Starkasa.Market - система онлайн-заказов товаров для бизнеса и их точек продаж.

"Таким образом, решение позволяет предпринимателю сэкономить на покупке оборудования для торговли, автоматизировать бизнес и подключиться онлайн, а также иметь единый контакт для поддержки", - указано в сообщении.

Приложение доступно для смартфонов на ОС Android, абонентам всех мобильных операторов.

"Данная технология стала ответом на новый закон, который обязывает определенные группы ФЛПов фискализировать продажи и выдавать чеки при расчетных операциях. Мы предлагаем предпринимателям простое и удобное решение 3 в 1, которое поможет вести свой бизнес без дополнительных расходов, оставаясь при этом в законной плоскости", - цитируется руководитель департамента мобильных финансовых сервисов "Киевстар" Владимир Набоков.

Для того, чтобы воспользоваться продуктом Starkasa, нужно зарегистрироваться в веб-кабинете или скачать приложение на Play Market. До конца июня пользование Starkasa для предпринимателя будет без оплаты, а также без комиссии при приеме безналичных оплат для карт Visa, пока оборот не достигнет 30 тыс. грн. Стоимость подписки после пробного периода на услугу - 199 грн в месяц.