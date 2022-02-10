Белорусские МАЗ и БелАЗ вышли из основателей своих украинских "дочек"

Белорусские МАЗ и БелАЗ вышли из состава учредителей своих украинских дочерних компаний, сообщает Новое время.

Минский автомобильный завод (МАЗ) вышел из состава учредителей и бенефициаров украинской компании Торговый дом МАЗ-Украина, зарегистрированной 19 мая 2010 года в Киеве.

Вместо МАЗа в состав учредителей украинской «дочки» компании вошли ОАО Минский завод автоматических линий им. Петра Машерова (99% акций) и Жодинский завод тяжелой штамповки (1% акций). Оба эти предприятия входят в состав холдинга БЕЛАВТОМАЗ вместе с Минским автомобильным заводом.

Как пишет издание со ссылкой на данные украинского госреестра, конечным бенефициаром украинской дочки МАЗа является Госкомимущество Беларуси, поскольку оно владеет долями в обеих новых учредителях МАЗ-Украина.

Отмечается, что смена собственников и бенефициаров теперь позволяет МАЗ-Украина участвовать в тендерах на поставку пассажирских, грузовых и специальных автомобилей, которые проводятся за счет средств государственного и местных бюджетов.

Против белорусского МАЗ с июня 2021 года введены санкции Евросоюза. Украина в свою очередь с санкциями в отношении белорусских предприятий еще не определилась.

В свою очередь БелАЗ поставляет технику в Украину в основном через украинскую компанию Промагролизинг-Украина.

Это украинская дочка белорусской компании Промагролизинг, основным акционером которой является Банк развития Республики Беларусь. Также у компании есть сервисная сеть по обслуживанию своей техники в Украине.

Как пишет Радио Совбода, с июля 2021 года компания вышла из состава учредителей и бенефициаров крупнейшего в Украине сервисного центра Сервисный торгово-логистический центр БЕЛАЗ УКРАИНА. Этот центр не только оказывает услуги, но и имеет право продавать технику Белорусского автомобильного завода.

На данный момент учредителем этой компании является УК Лидсельмаш Холдинг (100% акций), бенефициаром которого является Минпромторг Беларуси.

Также БелАз вышел из состава учредителей компании ВОСТОК-БЕЛАЗ-СЕРВИС, которая занимается продажей запчастей и ремонтом техники. С июля прошлого года учредителем компании является Лидсельмаш.

Напомним, что в июне 2021 года Евросоюз ввел санкции в отношении большинства экспортеров нефтепродуктов, удобрений и продукции машиностроения. Это основные сферы товарооборота между Украиной и Беларусью. Украина еще не приняла решения о присоединении к европейским санкциям.