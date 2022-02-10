Трамп иногда смывал документы в унитаз - журналисты

Сотрудники Белого дома подозревают, что экс-президент США Дональд Трамп периодически смывал документы в унитаз, сообщает Новое время.

По словам журналистки New York Times Мэгги Хаберман, которая пишет книгу о Трампе Confidence Man, сотрудники Белого дома находили множество смытых в унитаз бумаг с печатным текстом, когда чинили забитый личный туалет президента США.

"Я узнала, что персонал в резиденции Белого дома периодически обнаруживал, что унитаз забит, инженер должен был приходить и чинить его, а то, что инженер находил, было комками, знаете ли, слипшейся мокрой бумаги с печатным текстом" , — сказала она.

Хаберман подчеркивает, что это могли быть личные заметки Трампа или любые другие документы, но не туалетная бумага.

"Мы все знаем, как он относился к документам в Белом доме. Несколько лет назад мы узнали, что Трамп рвал бумаги на кусочки и персоналу приходилось склеивать документы обратно" , — сообщила Хаберман.

Она добавила, что это был не единичный случай: персонал периодически находил комки бумаг с текстом в унитазе и трубах, расположенных в личной туалетной комнате президента.

Трамп назвал слова Хаберман «категорически неверным и просто придуманным репортером, чтобы привлечь внимание к в основном выдуманной книге».