Кроссовер ЗАЗ Победа оказался российским фейком

Информация о выпуске на Запорожском автомобильном заводе нового кроссовера не подтвердилась. Распространенные в сети изображения оказались фейком, сообщает ТопЖир.

Издание узнало достоверные факты о новом кроссовере ЗАЗ Победа, о появлении которого в последние дни активно пишут СМИ и говорят в соцсетях и пабликах.

Первое, что надо сказать – информацию о предстоящем выпуске новой модели ZAZ активно тиражируют российские сайты. И есть подозрение, что инфо повод они считали за достойную раскрутку из-за названия модели – Победа. Такой себе легкий троллинг, который в то же время вряд ли имеет негативное влияние на Запорожский автомобильный завод.

Кстати, это уже второй раз за 2021-2022 гг., когда в РФ обсуждают (если не обсасывают тему появление новых украинских авто). В прошлый раз активно распространялся фейк о кроссовере ЗАЗ Одесса.

На этот раз объектом обсуждения стали рендеры Независимого автомобильного дизайнера, которые сразу пошли в массы. Речь идет о несуществующем кроссовере ЗАЗ Победа, который якобы будет построен на базе модели Venucia V-Online. Venucia – это бренд, созданный компаниями Nissan и Dongfeng для выпуска авто для китайского рынка. Российские СМИ даже указывают на приблизительную стоимость ЗАЗовской новинки (около 20 тысяч долларов) и пишут, что автомобиль выйдет на рынок в 2022-2023 годах.

Как же дела на самом деле? С этим вопросом журналисты обратились в корпорацию УкрАВТО, которой принадлежит Запорожский автомобилестроительный завод. Такой ответ мы получили от пресс-секретаря УкрАВТО Дмитрия Скляренко:

“Независимые дизайнеры-эксперты уже не впервые таким образом создают фейковые новости. Если на ЗАЗ будут производиться новые модели авто, об этом компания будет уведомлена официально”.