PlayStation 5 получит поддержку украинского языка

Компания Sony начала рассылку приглашений на бета-тест нового обновления для консоли PlayStation 5. В описании, помимо остальных изменений, указано появление украинского языка в интерфейсе консоли, сообщает РБК-Украина.

Фото: скриншот РБК-Украина из описания обновления

Частично перевод на украинский язык появился в веб-версии магазина PlayStation Store в конце 2019 года. Несмотря на это, на самих консолях Sony украинский язык не был доступен.

Доступ к бета-версии обновления доступен ограниченному числу пользователей. Релиз финальной версии ожидается до конца 2022 года.