В Харькове умерла невестка Кернеса

Умерла Яна Кернес – жена старшего сына покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, Кирилла, сообщает Деловая столица.

По неподтвержденной информации, причиной смерти стали инсульт и онкология.

У Кирилла Кернеса и Яны двое детей – дочь Кира и сын Лука.

О других деталях личной жизни семьи информации немного. Известно, что Яна Кернес работала нотариусом и зарабатывала втрое больше мужа, занимавшего до депутатства должность первого замдиректора КП "Харьковское городское бюро технической инвентаризации".

Также, судя по декларации Кирилла Кернеса, которую он подавал в 2021 году как депутат облсовета от блока "Успешный Харьков", в его собственности находятся две квартиры и нежилые помещения в Харькове, у супруги Яны — три квартиры, также в Харькове.

В декларации Кирилл Кернес указал, что является владельцем двух автомобилей: ВАЗ 21104 2006 года выпуска и ГАЗ М20 1957 года выпуска, а его жена Яна Кернес владеет Porsche 911 – 2003 года выпуска и Mercedes-Benz GLS 350d – 2003 года выпуска.