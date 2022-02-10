Украина не просит ничего, кроме мира - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Лондон готовит пакет жестких санкций против России и предоставляет военную поддержку ВСУ, чтобы предотвратить военное вторжение РФ в Украину, сообщает Новое время.

"Украина ничего не просит, кроме мира и суверенитета, возможности выбирать свою судьбу, и искать свои альянсы, как и любое независимое государство" , — заявил он в видео из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, опубликованном в Twitter.

Джонсон уточнил, что Лондон готовит очень жесткий пакет экономических санкций, готовых к автоматическому применению, «когда первый сапог российского солдата пересечет суверенную территорию Украины».

"Мы работаем над укреплением восточных границ НАТО с гораздо большим количеством войск, кораблей и самолетов Соединенного Королевства, которые разворачиваются везде в странах восточных границ НАТО" , — сказал он.

Он напомнил, что Британия продолжает оказывать поддержку ВСУ.

"Речь идет не только о 22 тысячах украинских военных, подготовленных в рамках британской миссии Orbital, но и о предоставлении украинским Вооруженным силам двух тысяч противотанковых комплексов NLAW" , — подчеркнул он.

Премьер Британии также призвал страны Запада быть едиными и решительными для противодействия агрессии РФ.