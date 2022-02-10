Шесть телеканалов попали под проверку за распространение гостайны

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 10 февраля решил назначить внеплановые безвыездные проверки шести общенациональным телеканалам – "Украина", "5 канал", "Прямой", "Украина 24", "Эспрессо" и "4 канал", сообщает Интерфакс-Украина.

Как объяснили в пресс-службе регулятора, основанием для проведения проверок стала демонстрация в их новостных передачах документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или другую охраняемую законом информацию.

Члены Национального совета подчеркнули, что проверки назначены, чтобы защитить интересы государства во время угрозы российской агрессии и в то же время право общества на получение информации общественно важного характера.

"По результатам проверок обсудим вопрос, как сделать так, чтобы документы "совершенно секретно" оставались совершенно секретными, при этом общество должно получать свою дозу информации о происходящем", – отметила глава Нацсовета Ольга Герасимьюк.

Уточняется, что 18 – 19 ноября 2021 года указанные телеканалы в передачах новостей продемонстрировали письмо начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-полковника Василия Бурбы от 22.06.2020 № 222/2Р/2-773 ЦТ и отчет начальника специального резерва ГУР МОУ полковника Юрия Семенюка о проведении специального мероприятия "Авеню".

"Это письмо имеет гриф секретности "совершенно секретно", содержит важную информацию, степень ограничения доступа и уровень охраны государством, а отчет – ссылку на секретную документацию и признаки государственной тайны", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что по запросу регулятора к начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову им было подтверждено, что указанные обнародованные документы содержат сведения, содержащие государственную тайну.

"Следовательно, показ в эфире телеканалов письма и отчета имеет признаки нарушения требований абзаца второго части второй статьи 6 и пункта а) части первой статьи 59 закона Украины "О телевидении и радиовещании". Этими положениями запрещено для телерадиоорганизаций распространять сведения, составляющие государственную тайну, или иную охраняемую законом информацию. Также определено, что телерадиоорганизация должна соблюдать законодательство Украины и требования лицензии", - подчеркнули в Нацсовете.

Там уточнили, что внеплановые безвыездные проверки телеканалов будут проведены в период с 25 февраля по 12 марта 2022 года.