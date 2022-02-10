Жертву ДТП с кортежем Ярославского переехали дважды – источники

Жертву ДТП с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского переехали дважды, сообщает Украинская правда.

Собеседники УП в правоохранительных органах рассказали , что по предварительным данным, на погибшего наехали дважды: и первая, и вторая машина из кортежа.

Другой источник отмечает, что видеокамеры на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" зафиксировали проезд двух автомобилей "Mercedes Benz 63 AMG" с подобными номерами - "АХ0018ХО" и "АХ0018МС" - до и после ДТП.

Кроме этого, собеседник УП утверждает, что Ярославский был на месте происшествия. В то же время, находился ли он за рулем - покажут экспертизы, назначенные правоохранителями.

По данным двух источников УП, мужчина, утром сдавшийся полиции, на самом деле во время совершения ДТП был совсем в другом месте.

Кроме этого, журналист УП Михаил Ткач указывает, что его собеседник вечером 9 февраля общался с Ярославским по телефону за несколько часов до ДТП и тот был в нетрезвом состоянии.

По факту ДТП расследуют уголовное производство по двум статьям – "Нарушение правил безопасности дорожного движения" и "Оставление в опасности", поскольку никто из участников происшествия не пытался оказать помощь жертве.