Украина получит $300 млн кредита от Всемирного банка

Всемирный банк предоставит Украине 300 миллионов долларов кредита на проведение термомодернизации в городах, сообщает УНИАН.

Об этом во время встречи договорились министр развития общин и территорий Алексей Чернышов с региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупом Банерджи.

"Сегодня мы обсуждаем старт нового проекта - 300 миллионов долларов будет выделено на проведение энергоэффективных мероприятий в Украине. Благодаря этому города смогут получить больше ресурсов на термомодернизацию школ, садиков, систем теплоснабжения, а также обеспечение уличного освещения" , - утверждает министр Алексей Чернышов.

Отмечается, что по состоянию на конец 2021 года совместные проекты Минрегиона и Всемирного банка дали возможность сократить потребление природного газа более чем на 27 миллионов кубометров, выбросы углекислого газа (CO2) - более чем на 45 тысяч тонн в год, а также сэкономить более 26 гигаватт энергии.

По словам регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы, технические процессы по подготовке к реализации нового проекта банка по муниципальной энергоэффективности в тесном сотрудничестве с Минрегионом должны завершиться в конце весны 2022 года.