США назвали морские "учения" РФ у берегов Украины экономической войной

Посольство США заявляет, что под предлогом военных учений РФ ограничивает морской суверенитет Украины, свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует необходимым для экономики морским перевозкам, сообщает Интерфакс-Украина.

Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 10, 2022

"Российская экономическая война против Украины продолжается. Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины", - говорится в сообщении посольства США в Twitter.

Как сообщалось, РФ объявила закрытыми для судоходства два района Черного моря и один в Азовском море на период с 13 по 19 февраля для проведения военных учений.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали решение о блокировании акватории морей частью гибридной войны РФ против Украины, отметив, что "беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях".

"Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, в первую очередь для портов Украины", - подчеркивается в заявлении МИД.

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины заявляют, что РФ злоупотребила международным правом для достижения собственных геополитических целей за счет Украины, перекрыв значительную часть акватории Азовского и Черного морей в связи с проведением учений, предусматривающих ракетную и артиллерийскую стрельбу.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) сообщила, что движение судов к морским портам Украины в Азовском море будет заблокировано на период учений, поскольку возможно только с отклонением от рекомендованных путей, соответственно, с ограничениями по осадке.