"Энергоатом" и ДТЭК обвинили в обвале цены на электроэнергию

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), в заявлении в Фейсбук в четверг обвинила НАЭК "Энергоатом", "Юнайтед Энерджи" и ДТЭК" в действиях, которые привели к обвалу цены электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) с начала февраля и могут свидетельствовать о сговоре, сообщает Интерфакс-Украина.

По информации регулятора, с начала февраля этого года суммарный спрос группы ДТЭК и "Юнайтед Энерджи" составлял 81% всего спроса на РСВ, а суммарное предложение "Энергоатом" и группы ДТЭК – 39% от всего предложения на РСВ.

"Такая ситуация указывает на огромную рыночную власть отдельных компаний и монополизацию рынка", – отметили в комиссии.

Регулятор указал, что в целом в феврале предложение на РСВ выросло на 30% по сравнению с январем (прежде всего из-за увеличения генерации АЭС), некоторые крупные компании в дополнение резко изменили свое поведение на РСВ, что привело к существенному снижению цены.

"Так, одна группа компаний резко снизила цену своих заявок на покупку и продажу электроэнергии. Часто такие заявки выставлялись по цене ниже предельных (маржинальных) затрат, что противоречит типичному поведению продавца электроэнергии" – проинформировал регулятор, не уточняя название группы.

Согласно заявлению, другая компания, название которой также не называется, резко сняла свой спрос с РСВ и начала покупать электроэнергию на внутрисуточном рынке (ВСР) даже тогда, когда цена там была гарантированно выше на 15%, чем цена РСВ. Такое поведение, как считают в НКРЭКУ, тоже противоречит экономической логике, ведь, как правило, покупатель пытается купить там, где дешевле, а не там, где гарантированно дороже.

"Действия участников с большой рыночной властью привели к цепной реакции по всему рынку и обвалу цены на РСВ. Резкое изменение поведения крупных игроков может свидетельствовать, в том числе, о заговоре для достижения определенных целей. Такие цели могут быть как экономические, так и политические, административные или регуляторные", – говорится в посте регулятора.

Среди экономических целей в НКРЭКУ назвали попытку на фоне низких цен РСВ купить по низким ценам большие объемы электроэнергии по долгосрочному контракту у "Энергоатома".

Среди политических или регуляторных – добиться ограничения для работы других игроков, являющихся конкурентами (ограничить конкуренцию), кадровых изменений (увольнения должностных лиц, которые могут считаться недостаточно лояльными определенным компаниям) или изменений к правилам рынка, которые могут принести дополнительный доход для отдельных компаний за счет дополнительных платежей потребителей.

"Плохо в этой ситуации то, что, похоже, своих целей пытаются достичь путем шантажа. Подобную ситуацию мы видим не впервые, Антимонопольный комитет Украины уже проводит соответствующее расследование по прошлым случаям и, надеемся, скоро мы увидим результаты", – отметили в НКРЭКУ.

Энергорегулятор в очередной раз подчеркнул критическую важность демонополизации рынков и уменьшения экономической власти и политического влияния финансово-промышленных групп, контролируемых лицами, оказывающими чрезмерное влияние в общественной жизни.

Как считают в комиссии, последствия такого чрезмерного влияния лучше всего видны как раз на энергетических рынках.

"Со своей стороны НКРЭКУ принимает и будет продолжать принимать дополнительные специальные меры по стабилизации ситуации на рынке электроэнергии", – резюмировали в комиссии.

Как сообщалось, НКРЭКУ на этой неделе на своих заседаниях приняла еще четыре очередных временных решения о ряде ограничительных мер, направленных на преодоление профицита на рынке электроэнергии и стабилизации цен.

В частности на заседании в четверг регулятор временно, до 16 февраля 2022 года включительно, установил минимальную предельную цену на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на уровне 987,5 грн/МВт-ч, а также повысил минимальный price cap на внутрисуточном рынке (ВСР) до 150% цены рынка "на сутки вперед" (РСВ).

В свою очередь, на заседании 7 февраля НКРЭКУ на период до 28 февраля 2022 года включительно увеличила минимальное ценовое ограничение на ВСР от 105% до 115% цены рынка РСВ, а также установила минимальную цену за негативные небалансы на уровне 105% предельной цены РСВ вместо 105% цены РСВ на расчетный период.

Соответствующие изменения внесены в "карантинное" постановление №766 от 8 апреля 2020 года.