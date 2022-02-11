"Аталанта" Малиновского вылетела из Кубка Италии

В четверг, 10 февраля, в рамках 1/4 финала Кубка Италии по футболу "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского принимала на своем поле "Фиорентину". Победу в игре праздновали гости со счетом 3:2, сообщает УНИАН.

Футболистам "Фиорентины" первыми удалось открыть счет в этой встрече и сделать это получилось довольно быстро. На 9-й минуте матча польский нападающий Кшиштоф Пьонтек реализовал пенальти. "Аталанте" удалось выровнять счет на табло еще до перерыва. На 30-й минуте игры с передачи Фройлера забил Дзаппакоста.

Начало второго тайма было за хозяевами поля. На 56-й минуте после сольного прохода Жереми Бога забил второй гол в ворота "Фиорентины" и "Аталанта" вышла вперед. Однако не удалось сохранить преимущество команде украинского хавбека. На 70-й минуте судья матча поставил второй пенальти в ворота "Аталанты". Исполнить наказание во второй раз взялся Кшиштоф Пьонтек, однако ему не удалось переиграть голкипера хозяев поля с "точки". Однако тут же польскому форварду удался отличный удар с пределов штрафной и он сравнял счет в игре.

На 79-й минуте футболист "Фиорентины" Лукас Мартинес грубо нарушил правила и был удален с поля. "Аталанта" получила численное преимущество, но как оказалось в итоге, это не сыграло им на руку.

Развязка в этой игре получилась довольно драматичной. В самой концовке встречи игрок "фиалок" Никола Миленкович получил мяч у линии штрафной и нанес точный удар по воротам "Аталанты". Этот гол принес "Фиорентине" победу и путевку в полуфинал Кубка Италии.

"Аталанта" - "Фиорентина" - 2:3

Голы: Дзаппакоста, 30, Бога, 56 - Пьонтек, 9 (пен.), 71, Миленкович, 90+4

"Аталанта": Муссо, Паломино (Копмейнерс, 37), Демирал, Джимсити, Дзаппакоста, Пашалич (Пессина, 74), Фройлер, Малиновский (Муриэль, 74), де Роон, Хатебур, Бога,

"Фиорентина": Терраччано, Бираги, Игор, Мартинес, Одриосола, Малех (Миленкович, 81), Торрейра, Кастровилли (Бонавентура, 59), Сапонара (Иконе, 75), Пьонтек, Гонсалес (Соттил, 59)

Предупреждения: Де Роон, Пашалич, Игор, Мартинес

Удаление: Мартинес, 79 (второе предупреждение).

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в этом матче в стартовом составе "Аталанты" и провел на поле 74 минуты. После его заменил Муриэль. Результативными действиями хавбек сборной Украины не смог отличиться.

Добавим, что в полуфинале Кубка Италии "Фиорентина" сыграет против победителя пары "Ювентус" - "Сассуоло".

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