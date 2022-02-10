Россия отменила перекрытие Азовского моря на время военных учений

Журналист Андрей Клименко опубликовал информацию о том, что Россия сняла ограничения на судоходство в Азовском море в связи с проведением военных учений, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом он написал в фейсбуке, обнародовав соответствующий документ, отправленный Россией украинскому Центру навигационно-гидрографической информации.