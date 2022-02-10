Россия отменила перекрытие Азовского моря на время военных учений
Журналист Андрей Клименко опубликовал информацию о том, что Россия сняла ограничения на судоходство в Азовском море в связи с проведением военных учений, сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом он написал в фейсбуке, обнародовав соответствующий документ, отправленный Россией украинскому Центру навигационно-гидрографической информации.
"Морские новости о перекрытии Азовского моря. Без комментариев. Все подчеркнуто. Работаем", - подчеркнул Клименко.