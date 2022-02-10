Венедиктова прокомментировала "перевозку" из ОГ в Киеве документов во Львов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала информацию о якобы перевозке из учреждения в Киеве документов во Львов, сообщает УНИАН.

Об этом она заявила в эфире программы "Право на власть".

"Я работаю в штатном режиме, мои заместители работают в штатном режиме. И, конечно, все правоохранители в Украине работают в штатном режиме на благо государства" , - сказала она.

Генпрокурор также заверила, что правоохранительные органы "всегда готовы к различному развитию событий".