Венедиктова прокомментировала "перевозку" из ОГ в Киеве документов во Львов
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала информацию о якобы перевозке из учреждения в Киеве документов во Львов, сообщает УНИАН.
Об этом она заявила в эфире программы "Право на власть".
"Я работаю в штатном режиме, мои заместители работают в штатном режиме. И, конечно, все правоохранители в Украине работают в штатном режиме на благо государства", - сказала она.
Генпрокурор также заверила, что правоохранительные органы "всегда готовы к различному развитию событий".
"Но актуально ли сегодня такое развитие, я как человек, который в этой стране во многое посвящена, и имею высокую степень доступа к секретной информации, хочу заверить всех граждан Украины, что на сегодня у нас таких угроз нет", - заявила Венедиктова.