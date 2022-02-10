Деятельность Медведчука начали фиксировать еще в 2016

Украинские правоохранительные органы начали документировать деятельность нынешнего нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука еще в 2016 году. Тогда это проводилось в рамках контрразведывательного дела, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире программы "Право на владу".

По ее словам, это дело начиналось еще в 2016 году. Она также предположила, что высшее руководство Украины и СБУ могло не знать о том, что органы тщательно фиксируют все контакты Медведчука.

"В рамках контрразведывательного дела это все происходило. И потом этим материалы уже стали материалами, надлежащим образом легализованными в рамах уголовного производства" , - отметила Венедиктова.

Напомним, Медведчука подозревают в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ЛДНР". По данным следствия, он может быть причастен к организации незаконной схемы поставок угля с оккупированного Донбасса и финансирования боевиков.

По этому делу народный депутат остается под домашним арестом. В производстве также фигурируют бывший президент Петр Порошенко и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.