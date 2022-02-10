ДТП с машиной Ярославского: уволен начальник полиции
Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Причина - попытка следователей сфальсифицировать дело о смертельном ДТП с машиной бизнесмена Александра Ярославского, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.
"Только что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Также будет расследована попытка фальсификации дела о ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского", - сообщил министр в Facebook.
По его словам, сегодня следователи местной полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение на водителя машины Ярославского, который заявил, что якобы он был за рулем автомобиля на момент смертельного ДТП.
"Однако уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте. Из-за попыток скрыть это преступление и предоставление заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", - добавил Монастырский.