ДТП с машиной Ярославского: уволен начальник полиции

Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Причина - попытка следователей сфальсифицировать дело о смертельном ДТП с машиной бизнесмена Александра Ярославского, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

"Только что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Также будет расследована попытка фальсификации дела о ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского" , - сообщил министр в Facebook.

По его словам, сегодня следователи местной полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение на водителя машины Ярославского, который заявил, что якобы он был за рулем автомобиля на момент смертельного ДТП.