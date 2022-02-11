Швеция будет ежегодно инвестировать в Украину около €22 млн

У Швеции нет планов относительно поставок оружия Киеву, однако правительство поддержит проведение реформ в Украине, выделяя ежегодно на эти цели по 22 миллиона евро в течение семи лет.﻿ Об этом заявила министр по вопросам международного развития и сотрудничества Швеции Матильда Эрнкранс, сообщает Новое время.

Относительно поставок оружия Украине она отметила, что в Швеции очень строгие правила и контроль за экспортом оружия. При этом Эрнкранс заявила, что за время независимости Украины Швеция оказала помощи на 400 миллиардов евро. Также Швеция выделила 5 млн евро для фонда Партнерство за сильную Украину, предназначенные для восстановления Донбасса.

На фоне стягивания российских войск к границам Украины Швеция поддержала Киев и призвала РФ снизить напряженность, пригрозив сильной реакцией в случае дальнейшей агрессии. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон заявила, что страна не соглашается с требованиями Кремля по «гарантиям безопасности».