Директор ГБР об "угольном деле": скоро услышите новые имена

Директор Государственного Бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев анонсирует появление новых фигурантов в "угольном деле", фигурантами которого сейчас являются пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко и народный депутат Украины (фракция "ОПЗЖ") Виктор Медведчук, сообщает Интерфакс-Украина.

"Было предъявлено подозрение… четверым лицам во главе с Медведчуком и Порошенко. Хочу сообщить украинцам, что вскоре вы услышите новые имена и фамилии", - сказал Сухачев в четверг вечером в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

По его словам, в настоящее время материалы уголовного производства составляют более 120 тысяч страниц документальных материалов.

"Это допросы, материалы банковского дела из финансовых учреждений… рассекреченная информация из заседаний СНБО, материалы, которые мы получили в рамках уголовного производства от Кабинета министров, от офиса президента, разведывательных органов", - рассказал Сухачев.

Директор ГБР добавил: " Завершающая стадия (расследования дела), как нам определил суд – конец августа 2022 года ".

По его словам, при необходимости следствие будет просить о продлении срока досудебного расследования.