ДТП с авто Ярославского: водителю объявили о подозрении

Водителю финансово-промышленной группы DCH, которой владеет бизнесмен Александр Ярославский, объявлено о подозрении в совершении смертельного ДТП, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко со ссылкой на "Укринформ".

"Водителю объявили подозрение по ч. 2 ст. 286 и ч. 3 ст. 135 (нарушение правил дорожного движения; оставление в опасности, повлекшее смерть человека)" , — отметил Чубенко.

По его словам, 50-летний водитель пришел в полицию утром 10 февраля.

"Он признал причастность к смертельному ДТП, но считал, что сбил животное или наехал на какой-то предмет" , — сообщил Чубенко, добавив, что прокуратура в суде будет настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей.

По словам Чубенко, личность погибшего пока не установлена, с виду ему около 50 лет.