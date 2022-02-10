Военная помощь от США - Украина получила новые Джавелины
В Киев прибыли два самолета с военной помощью от США. В частности, Украина получила новые "Джавелины". Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
Вес военной помощи, доставленный сегодня, составляет около 130 тонн.
"Еще две птицы с военной помощью от наших партнеров из США в Киеве. Javelins, боевые выстрелы для гранатомета и другое оборонительное снаряжение для Вооруженных Сил Украины. Всего на сегодня мы получили 15 птиц с военной помощью от Соединенных Штатов Америки общим весом более 1200 тонн", - написал Резников в Facebook.