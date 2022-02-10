США призвали американцев срочно покинуть Украину

Госдепартамент США посоветовал американцам начать немедленно уезжать с Украины, используя коммерческие или иные частные виды транспорта, сообщает Лента.Ру.

"Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческий или частные транспорт" , — говорится в заявлении.

Также Госдеп указал, что рекомендовано не ездить на Украину якобы из-за возросшей угрозой военных действий от России, а также из-за COVID-19. В предупреждении отмечается, что власти США не смогут эвакуировать сограждан в случае военных действий, которые могут начаться в «любой момент».

При этом ранее рекомендация звучала как «следует задуматься об отъезде».