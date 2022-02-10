Завершилась встреча советников лидеров "нормандской четверки"

В Берлине завершилась встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки", которая длилась почти 9 часов, сообщает УНИАН.

Как расказали изданию в Офисе президента, переговоры начались около 15:30 по киевскому времени.

Вскоре руководитель Офиса президента Андрей Ермак, представляющий Украину на встрече, проведет брифинг для СМИ.

Зустріч радників лідерів "Нормандської четвірки": в ОП розповіли про цілі України

Ранее 26 января в Париже состоялась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Руководитель Офиса президента Украины Ермак сообщил, что эта встреча стала шагом вперед к деэскалации ситуации вокруг украинских границ.

По его словам, главным результатом встречи стала поддержка всеми участниками "нормандского формата" устойчивого режима прекращения огня на Донбассе.

Стороны договорились о продолжении диалога и проведении следующей встречи через две недели в Берлине.