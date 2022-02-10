Завершилась встреча советников лидеров "нормандской четверки"
В Берлине завершилась встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки", которая длилась почти 9 часов, сообщает УНИАН.
Как расказали изданию в Офисе президента, переговоры начались около 15:30 по киевскому времени.
Вскоре руководитель Офиса президента Андрей Ермак, представляющий Украину на встрече, проведет брифинг для СМИ.
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Ранее 26 января в Париже состоялась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата".
Руководитель Офиса президента Украины Ермак сообщил, что эта встреча стала шагом вперед к деэскалации ситуации вокруг украинских границ.
По его словам, главным результатом встречи стала поддержка всеми участниками "нормандского формата" устойчивого режима прекращения огня на Донбассе.
Стороны договорились о продолжении диалога и проведении следующей встречи через две недели в Берлине.