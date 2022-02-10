Спутники продолжают фиксировать стягивание войск РФ к границам Украины

Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки за последние 24 часа, которые свидетельствуют о наращивании российских сил в оккупированном Крыму, Беларуси и на западе России, сообщает Новое время.

Об этом информирует в Twitter журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер.﻿ Утром 10 февраля представители Maxar заметили на аэродроме Октябрьское в Крыму новые войска и технику — туда привезли более 550 палаток и «сотни военной техники».

Палаточный городок на аэродроме Октябрьское, Крым, 10 февраля 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Также новые войска и техника прибыли под Новоозерное на берегу озера Донузлав в Крыму, там зафиксировали значительное развертывание сил и артиллерию. Возле села Славное на северо-западном побережье Крыма тоже заметили новые силы.

Пусковые установки и самоходная артиллерия в Новоозерном, Крым, 9 февраля 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Палатки и полевой госпиталь в Новоозерном, Крым, 9 февраля 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Новая военная техника в Новоозерном, Крым, 9 февраля 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Новое военное развертывание и бронетехника в Славном, Крым, 9 февраля 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

На полигон в Курской области, расположенный в 110 километрах от границы с Украиной, тоже стянули дополнительные силы.

Палатки на полигоне в Курской области, 9 февраля 2022 года / Фото: 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Военная техника прибывает на полигон в Курской области, 9 февраля 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Судя по спутниковым снимкам, на аэродром Зябровка в Беларуси прибыли новые войска и техника. Газета The New York Times пишет, что до конца января активность в этом районе была низкой, но по состоянию на 10 февраля на аэродроме находятся вертолеты, транспортные средства и полевые госпитали.

Войска и техника на авиабазе Зябровка в Беларуси, 10 февраля 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

10 февраля Россия и Беларусь заявили о начале совместных военных учений Союзная решимость — 2022.