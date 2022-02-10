Спутники продолжают фиксировать стягивание войск РФ к границам Украины
Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки за последние 24 часа, которые свидетельствуют о наращивании российских сил в оккупированном Крыму, Беларуси и на западе России, сообщает Новое время.
Об этом информирует в Twitter журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер. Утром 10 февраля представители Maxar заметили на аэродроме Октябрьское в Крыму новые войска и технику — туда привезли более 550 палаток и «сотни военной техники».
Также новые войска и техника прибыли под Новоозерное на берегу озера Донузлав в Крыму, там зафиксировали значительное развертывание сил и артиллерию. Возле села Славное на северо-западном побережье Крыма тоже заметили новые силы.
На полигон в Курской области, расположенный в 110 километрах от границы с Украиной, тоже стянули дополнительные силы.
Судя по спутниковым снимкам, на аэродром Зябровка в Беларуси прибыли новые войска и техника. Газета The New York Times пишет, что до конца января активность в этом районе была низкой, но по состоянию на 10 февраля на аэродроме находятся вертолеты, транспортные средства и полевые госпитали.
10 февраля Россия и Беларусь заявили о начале совместных военных учений Союзная решимость — 2022.