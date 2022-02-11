Военные США ни в коем случае не будут отправлены в Украину - Байден

Президент США Джо Байден объяснил отказ посылать американские войска в Украину, сообщает Лента.Ру.

По словам американского лидера, если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, то начнется новая мировая война, передает NBC. Байден подчеркнул, что американские военные ни при каких обстоятельствах не будут отправлены в Украину.

Также президент призвал американцев покинуть страну уже сейчас из-за вероятности обострения конфликта.