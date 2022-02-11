Ермак подвел итоги "нормандских" переговоров

В Берлине завершились переговоры советников лидеров "нормандской четверки", которые длились почти 9 часов. Украину представлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

После завершения встречи прошел брифинг руководителя ОП по итогам переговоров политических советников.

Во время переговоров состоялась длительная дискуссия, в которой стороны были едины в том, что необходимо разблокировать и активизировать работу ТКГ.

Ермак оценил результаты встречи политических советников "нормандской четверки". Он сказал, что во время обсуждения представители Франции, Украины, России и Германии "не пришли к общему документу".

Глава ОП добавил, что обе стороны готовы к переговорам, звучали и заявления по выполнению Минских договоренностей. Были высказаны надежды, что на следующем заседании советников будет разблокирован вопрос обмена пленными, а от прогресса в "нормандском формате" зависит процесс деэскалации. К тому же Украина должна получить определенные гарантии по энергетической безопасности.

"Но хотел бы сказать, было бы очень хорошо, если бы на вторую встречу в "нормандском формате", после длительного перерыва, мы бы смогли тоже что-то согласовать. Желание такое, но сегодня произошло так, как произошло" , — сказал Ермак.

Поэтому Ермак анонсировал новые встречи советников "нормандской четверки". Он рассказал, что на переговорах стороны заявили о важности режима прекращения огня на Донбассе.

"Все сегодня выразили полное расположение, независимо от любых условий, к режиму прекращения огня. Это очень важно. Только в атмосфере выполнения режима прекращения огня есть действительно возможность продолжать переговоры" , — сказал руководитель ОП.

В целом Украина настроена на эффективные результаты "нормандских" переговоров, однако 10 февраля во время встречи советников лидеров стран этого не произошло.

В Офисе президента сообщили, что "во время переговоров Ермак подчеркнул, что Украина последовательно выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Поэтому украинская сторона и в дальнейшем будет принимать меры для активизации работы всех имеющихся переговорных форматов с целью продвижения мирного процесса. Все стороны подтвердили свою готовность продолжать переговоры в "нормандском формате", а также согласились с необходимостью разблокирования работы трехсторонней контактной группы".

В заключение брифинга Ермак заявил, что советники "нормандской четверки" разговаривали о подготовке встречи лидеров этого формата.

"Все стороны "нормандской четверки" говорят о том, что нужно подготовить и сделать возможной встречу лидеров. Я сейчас не могу сказать конкретную дату. Мы точно встретимся в формате политических советников, думаю, очень скоро. Мы не будем останавливать этот процесс. Мы не определили еще где, но этот процесс точно будет проходить. Мы точно будем продолжать говорить", – заверил руководитель ОП.

Андрей Ермак заявил, что Украина готова проводить очные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Турции. Для Украины важно, чтобы переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе были результативными.

Также Ермак анонсировал визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Украину уже в следующий понедельник — 14 февраля. В ходе визита предусмотрена встреча немецкого чиновника с украинским президентом Владимиром Зеленским.