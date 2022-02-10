Ермак проводит брифинг по итогам встречи "нормандских" переговоров

В Берлине завершились переговоры советников лидеров "нормандской четверки", которые длились почти 9 часов. Украину представлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

После завершения встречи проводится брифинг руководителя ОП по итогам переговоров политических советников.

Как ранее заявлял Ермак, в Берлине украинская сторона будет добиваться разблокирования работы ТКГ, освобождения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения.