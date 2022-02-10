Байден призвал американцев срочно покинуть Украину

Байден призвал американцев срочно покинуть Украину

Президент США Джо Байден попросил американцев покинуть Украину уже сейчас. Поскольку Россия продолжает угрожать вторжением, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Как передает NBC News ссылаясь на его слова, ситуация в любой момент может выйти из-под контроля.

"Американские граждане должны уехать сейчас же", - заявил он.

В свою очередь Госдеп США заявил, что американским гражданам следует покинуть Украину всеми доступными видами транспорта.

"Гражданам США не следует ездить в Украину. Тем, кто находится в Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки", - говорится в заявлении.

В Госдепе предупредили, что власти США не смогут эвакуировать своих граждан с Украины в случае военных действий, которые могут начаться "в любой момент".

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