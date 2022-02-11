Советники "нормандской четверки" не смогли прийти к общему документу

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что советники лидеров стран "нормандского формата" не смогли "дойти к общему документу", сообщает УНИАН.

Об этом он заявил на брифинге по результатам встречи политических советников лидеров "нормандского формата".

"Мы приближаемся к рекорду, который был установлен в Берлине, когда мы здесь провели 12 часов в переговорах. Но мы готовы говорить и 24 часа, чтобы достичь желаемого результата... - прекращения войны и возвращения наших территорий" , - подчеркнул Ермак.

По его словам, сегодня все стороны подтвердили, что настроены продолжать эти переговоры и что все заинтересованы в том, чтобы переговоры в "нормандском формате" проходили.

Кроме того, глава ОП отметил, что все были едины в том, что надо разблокировать и активизировать работу Трехсторонней контактной группы.

"Сегодня мы не смогли дойти к какому-то общему документу..." , - рассказал он.

"Было бы странно, чтобы во вторую встречу в "нормандском формате" после длительного перерыва мы бы смогли что-то согласовать. Желание такое есть, но сегодня произошло, как произошло" , - сказал он.

Представитель Украины подчеркнул, что работа продолжается. По его мнению, следующая встреча состоится "очень скоро".