Во Франции умер вирусолог, открывший ВИЧ

Во Франции умер вирусолог, открывший ВИЧ

Под Парижем скончался французский вирусолог Люк Монтанье, открывший вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщает Корреспондент.

Как пишут французкие СМИ, ученому было 89 лет.

Монтанье родился в августе 1932 года. Он окончил Парижский университет. В 1982 году в рамках научной группы в Институте Пастера обнаружил возбудителя СПИДа, только начавшего свое распространение. Всю свою жизнь ученый посвятил вирусологии и изучению методов борьбы с ВИЧ.

В 2008 году Монтанье и его коллеги были удостоены Нобелевской премии по медицине за работу над ВИЧ.

Еще в начале распространения пандемии COVID-19, он предположил, что причиной послужила утечка из лаборатории, в которой проводились эксперименты по лечению СПИДа.

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