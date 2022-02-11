Советники лидеров "нормандского" формата выступили за прекращение огня

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что советники лидеров стран "нормандского формата" выразили "полную приверженность" режиму прекращения огня на Донбассе, сообщает УНИАН.

Об этом он заявил на брифинге по результатам встречи политических советников лидеров "нормандского формата".

"Все сегодня выразили полную приверженность режиму прекращения огня, независимо от любых условий. Только в атмосфере выполнения режима прекращения огня действительно есть возможность продолжать переговоры" , - отметил руководитель ОП.

Ермак также надеется, что на следующем заседании Трехсторонней контактной группы продолжится рассмотрение вопросов, связанных с законами, которые предусмотрены "Минскими соглашениями".

"Безусловно, мы надеемся, и сегодня много об этом говорили, что на следующем заседании ТКГ будут разблокированы вопрос обмена пленными, открытие КПВВ, которые уже более года готовы с украинской стороны" , - добавил он.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 10 февраля в Берлине завершилась встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки", которая длилась почти 9 часов.