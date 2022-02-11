Украина отказалась принять позицию РФ по "Минску" - Козак

Украина на переговорах политических советников лидеров стран нормандской четверки не стала идти на уступки и принимать предложенные варианты трактовки минских договоренностей, сообщает Зеркало недели.

Об этом, по итогам встречи, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

"Мы пытались согласовать позиции отталкиваясь от предыдущих переговоров. К сожалению, преодолеть разногласия по минским договоренностям не удалось. Позиция Украины была непреклонна" , — сказал Козак.

Представитель России уточнил, что представители Киева сначала должны решить вопрос конституционного статуса Донбасса.

"Но на согласование этих условий Киев не идет" , — заявил Козак.

Отвечая на вопрос о том, поддержали ли Франция и Германия Россию давлением на Киев в принятии ключевых для Москві вопросов политической части минских соглашений, руководитель администрации президента РФ пожаловался, что "не увидел готовности немецкой и французской сторон надавить на Киев".