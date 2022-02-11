Журналисты показали видео кортежа Ярославского после ДТП

Издание "Украинская правда" обнародовали видео в ночь на 10 февраля с камер, зафиксировавших кортеж бизнесмена Александра Ярославского после ДТП, в котором погиб человек.

Как сообщалось ранее, ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП, по данным УП, нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.

Жертву ДТП с участием Ярославского кортежа переехали дважды — об этом изданию УП сообщили источники в правоохранительных органах. Кроме этого собеседник утверждает, что бизнесмен был на месте происшествия.