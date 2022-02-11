ЕС осудил военные учения РФ в Черном море
Евросоюз осудил агрессивные действия и угрозы России, наращивание войск у украинской границы, а также усиление ее военного присутствия и учения в Черном море, сообщает Укринформ.
Об этом говорится в заявлении Евросоюза об агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.
"Мы осуждаем продолжающиеся агрессивные действия и угрозы России в отношении Украины и наращивания войск у границы с Украиной, развертывание боевых сил в Беларуси, совместные учения с Беларусью, а также усиление ее военного присутствия и военно-морские учения в Черном море и на незаконно аннексированном Крымском полуострове", - говорится в заявлении.
Евросоюз призвал Россию к "немедленной деэскалации, соблюдению международного права и конструктивному диалогу через существующие международные механизмы".
"Вместе с нашими трансатлантическими партнерами и единомышленниками мы вновь заявляем, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия и жесткую цену. Это включает в себя широкий спектр секторальных, финансовых и индивидуальных ограничительных мер", - говорится в заявлении.