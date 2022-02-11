ЕС осудил военные учения РФ в Черном море

Евросоюз осудил агрессивные действия и угрозы России, наращивание войск у украинской границы, а также усиление ее военного присутствия и учения в Черном море, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза об агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"Мы осуждаем продолжающиеся агрессивные действия и угрозы России в отношении Украины и наращивания войск у границы с Украиной, развертывание боевых сил в Беларуси, совместные учения с Беларусью, а также усиление ее военного присутствия и военно-морские учения в Черном море и на незаконно аннексированном Крымском полуострове" , - говорится в заявлении.

Евросоюз призвал Россию к "немедленной деэскалации, соблюдению международного права и конструктивному диалогу через существующие международные механизмы".